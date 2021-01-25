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понедельник, 25 января 2021 10:27

Украинское "Дизель шоу" 8 февраля перебирается на канал страны-агрессора - СМИ

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  На российском канале Че! с 8 февраля будет выходить новый цикл программ "Дизель шоу"
На российском канале Че! с 8 февраля будет выходить новый цикл программ "Дизель шоу"

На российском канале Че! ("СТС Медиа") с 8 февраля будет выходить новый цикл программ "Дизель шоу" с подзаголовком "Международный комедийный хит". С украинским аналогом совпадает не только название, но и сами участники "Дизель шоу", о чем свидетельствует анонс программы, выходящий в стране-агрессоре, пишет ZN.ua.

Таким образом, можно говорить не просто о продаже лицензии на использование формата, речь идет о выходе на российский телевизионный рынок и самих участников "Дизель шоу".

"Дизель Шоу" - юмористическое концертное шоу от "Дизель Студио". Телевизионная версия концерта выходит на телеканале ICTV и является одним из самых рейтинговых продуктов на этом канале", - напоминает издание.

При этом владельцами СТС Медиа являются российские госбанки и друзья Владимира Путина.

Сообщается также, что представители украинского "Дизель шоу" пока никак не прокомментировали данную информацию.

"Надеемся скоро узнать, сколько стоил этот контракт и как долго передача просуществует на каналах агрессора", - пишет по этому поводу телеграмм-канал "Украина сейчас".

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