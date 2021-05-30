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понедельник, 31 мая 2021 00:27

Украинским студентам грозят штрафы за плагиат в рефератах и курсовых

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Украинским студентам грозят штрафы за плагиат в рефератах и курсовых
Депутаты намерены ввести наказание за покупку рефератов, курсовых работ, диссертаций и других академических текстов. Фото: Pexels

В Украине студентам грозят штрафы за чужие работы. Депутаты намерены ввести наказание за покупку рефератов, курсовых работ, диссертаций и других академических текстов. Об этом идет речь в законопроекте № 5532, который накануне был зарегистрирован в Верховной Раде.

Документ внесла группа народных депутатов от партий "Слуга народа" и "ОПЗЖ". Как считают авторы документа, в Украине существует огромная проблема представления академических текстов, полученных от других физических или юридических лиц, как собственных результатов учебной и научной деятельности.

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Чтобы противостоять плагиату, депутаты предлагают дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 51-5 и установить следующие штрафы:

- За плагиат академических текстов от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 5100 гривен);

- За повторное скачивание чужих работ в течение года штраф вырастет от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 до 17000 гривен).

При этом в документе не уточняется, каким образом выявить факт того, что лицо подает не собственные научные тексты.

В Украине создадут университет для подготовки специалистов в области новых технологий. Обучение планируют начать уже через два года.

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