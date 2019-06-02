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воскресенье, 02 июня 2019 18:47

Украинский транспортный проект признали одним из лучших в мире

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Украинский транспортный проект признали одним из лучших в мире
Житомир получил грант 150 тыс. евро на проект городской мобильности. Фото: Житомир. Журнал

Житомир стал одним из победителей международного конкурса проектов развития устойчивых способов передвижения TUMI CHALLENGE 2019 Об этом сообщают в городском совете.

Теперь Житомир единственный город в Украине, которое вместе с 10 другими городами мира получит грантовую поддержку на развитие устойчивой городской мобильности в рамках TUMI (transformative urban mobility initiative) международной Инициативы трансформационной городской мобильности.

Результаты конкурса объявили на Международном транспортном форуме в городе Лейпциг (Германия).

"Победа стала возможной благодаря тесному сотрудничеству Житомирского городского совета по проекту "Интегрированное развитие городов в Украине", в рамках которого был разработан план постоянной городской мобильности Житомира с привлечением профессиональных экспертов Dornier Consulting International GmbH в сфере транспорта и мобильности, под руководством Елены Чернышевой", - говорит соавтор проекта, директор КП "Житомиртранспорт" Иван Фурлет.

"Оценив перспективы развития транспортной отрасли нашего города, партнеры из TUMI выделили грант в 150 тысяч евро на осуществление проекта городской мобильности среди школьников, который будет состоять из двух частей - просветительской и инфраструктурной", - добавил мэр города Сергей Сухомлин.

Цель проекта - мотивировать учащихся передвигаться на велосипедах или общественном транспорте. Для этого проведут просветительские мероприятия, установят велопарковки и другую велоинфраструктуру.

Мобильность житомирских школ исследовали в сентябре 2018-го во время Европейской недели мобильности. Это показало, что пешеходная и велосипедная инфраструктура вокруг школ является неудовлетворительной и не мотивирует людей быть активными. Опасность уличной среды заставляет родителей чаще отвозить детей автомобилем в школу.

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Проект "Сталий шлях до школи" предусматривает выбор пилотных школ, которые разработают план устойчивой мобильности, проведут комплексную диагностику и разработают инфраструктурные решения для улучшения мобильности вокруг школы.

Это позволит:

- повысить безопасность и удобство передвижения школьников на учебу;

- уменьшить долю движения на автомобиле и увеличить количество велосипедных поездок и ходьбы;

- обеспечить администрацию школ инструментами для планирования и улучшения мобильности и включения детей в процесс принятия решений;

- разработать положительный пример для управления школьой мобильностью в Украине и распространить его на другие школы.

-Инициатива трансформационной городской мобильности TUMI позволяет лидерам развивающихся стран, и новых стран развивать устойчивую городскую мобильность. Она предлагает техническую и финансовую поддержку инновационных идей. В TUMI Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) объединило ведущие мировые учреждения, работающие в сфере устойчивой мобильности с городскими сетями и аналитическими центрами вокруг выполнения наиболее актуальных локальных проектов. Инициатива объединяет 1000 лидеров со всего мира.

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02
июня

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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