Украинский транспортный проект признали одним из лучших в мире

Житомир получил грант 150 тыс. евро на проект городской мобильности. Фото: Житомир. Журнал

Житомир стал одним из победителей международного конкурса проектов развития устойчивых способов передвижения TUMI CHALLENGE 2019 Об этом сообщают в городском совете.

Теперь Житомир единственный город в Украине, которое вместе с 10 другими городами мира получит грантовую поддержку на развитие устойчивой городской мобильности в рамках TUMI (transformative urban mobility initiative) международной Инициативы трансформационной городской мобильности.

Результаты конкурса объявили на Международном транспортном форуме в городе Лейпциг (Германия).

"Победа стала возможной благодаря тесному сотрудничеству Житомирского городского совета по проекту "Интегрированное развитие городов в Украине", в рамках которого был разработан план постоянной городской мобильности Житомира с привлечением профессиональных экспертов Dornier Consulting International GmbH в сфере транспорта и мобильности, под руководством Елены Чернышевой", - говорит соавтор проекта, директор КП "Житомиртранспорт" Иван Фурлет.

"Оценив перспективы развития транспортной отрасли нашего города, партнеры из TUMI выделили грант в 150 тысяч евро на осуществление проекта городской мобильности среди школьников, который будет состоять из двух частей - просветительской и инфраструктурной", - добавил мэр города Сергей Сухомлин.

Цель проекта - мотивировать учащихся передвигаться на велосипедах или общественном транспорте. Для этого проведут просветительские мероприятия, установят велопарковки и другую велоинфраструктуру.

Мобильность житомирских школ исследовали в сентябре 2018-го во время Европейской недели мобильности. Это показало, что пешеходная и велосипедная инфраструктура вокруг школ является неудовлетворительной и не мотивирует людей быть активными. Опасность уличной среды заставляет родителей чаще отвозить детей автомобилем в школу.

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Проект "Сталий шлях до школи" предусматривает выбор пилотных школ, которые разработают план устойчивой мобильности, проведут комплексную диагностику и разработают инфраструктурные решения для улучшения мобильности вокруг школы.

Это позволит:

- повысить безопасность и удобство передвижения школьников на учебу;

- уменьшить долю движения на автомобиле и увеличить количество велосипедных поездок и ходьбы;

- обеспечить администрацию школ инструментами для планирования и улучшения мобильности и включения детей в процесс принятия решений;

- разработать положительный пример для управления школьой мобильностью в Украине и распространить его на другие школы.

-Инициатива трансформационной городской мобильности TUMI позволяет лидерам развивающихся стран, и новых стран развивать устойчивую городскую мобильность. Она предлагает техническую и финансовую поддержку инновационных идей. В TUMI Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) объединило ведущие мировые учреждения, работающие в сфере устойчивой мобильности с городскими сетями и аналитическими центрами вокруг выполнения наиболее актуальных локальных проектов. Инициатива объединяет 1000 лидеров со всего мира.