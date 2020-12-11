Украинский телеканал показывал российский мультфильм - Нацсовет объявил предупреждение

Фильм не получал государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования. Фото: pixabay

Предупреждение телеканалу "112 Украина" объявил Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Причиной стал показ российского мультфильма "Необыкновенное путешествие Серафимы", пишет 24 канал.

Проверку инцидента объявляли еще в конце апреля. Мультфильм озвучивал актер, который внесен в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. По результатам внеплановой выездной проверки Национальный совет объявил лицензиату предупреждение из-за нарушения требований лицензии и действующего законодательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Связанный с Медведчуком телеканал проверят - из-за разжигания вражды и ненависти

"Производитель указанного анимационного фильма - Россия, компания "КиноАтис ", фонд преподобного Серафима Саровского, режиссер - Сергей Антонов. Фильм озвучивался с участием российского актера Александра Михайлова, фамилия которого внесена в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - написали в сообщении Нацсовета.

Фильм не получал государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования. По его показу госрегулятор объявил телеканалу предупреждения и указал на недопустимость нарушений требований действующего законодательства в будущем.

Регулятор также объявил предупреждение телеканалу ZIK по результатам внеплановой проверки по факту неразмещении в эфире телеканала информации о дне памяти - 75 годовщине начала депортации украинцев с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщини в 1944 - 1951 годах.

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет проверку телеканала "НАШ" из-за ретрансляции пропаганды Российской Федерации. Внеплановая проверка пройдет в период с 24 декабря по 15 января, сообщили в ведомстве.