Украинский телеканал покажет сериал о киборгах

4-серийная версия фильма "Киборги" режиссера Ахтема Сеитаблаева выйдет в эфир на канале ICTV осенью этого года.

Об этом сообщил креативный продюсер сериала Андрей Дончик на презентации проекта в рамках питчинга фильмов патриотического направления Министерства культуры Украины, который стартовал 24 июля. Сообщает Detector.media.

Сценаристка Наталья Ворожбит с самого начала писала сценарий 4-серийного фильма "Киборги", который полностью был воплощен на съемочной площадке. Поэтому в сериале будет 60% нового материала, не вошедшего в прокатную версию картины.

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По словам продюсера, пока сериал полностью смонтирован, но команда ленты ожидает государственной поддержки в размере 1,5 млн грн. Ее потратят на пересъемки отрывков, в которых демонстрируется логотип другого канала, а также на переозвучку нового материала и дополнительную компьютерную графику.

"Все это будет готово фактически за два месяца. Канал ICTV, который будет транслировать просит сделать премьеру в октябре. Мы ожидаем, что это будет прайм. Возможно, все четыре серии будет показано вместе в выходной или праздничный день, - сказал Андрей Дончик. - В 4-серийной версии есть пространство, возможность раскрыть характеры, объяснить мотивацию поступков героев".

Военная драма Ахтема Сеитаблаева "Киборги" о защите Донецкого аэропорта стала абсолютным рекордсменом среди украинских фильмов в отечественном прокате за весь период независимости Украины. Сумма сборов составляет 22,7 млн грн.