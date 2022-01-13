Украинский спутник вышел на орбиту и передал первые данные

Со спутником "Сич-2-30", выведенным на космическую орбиту, был установлен первый сеанс связи. Фото: facebook.com/dmitriy.kisilevskiy.1?fref=nf

Национальный центр управления и испытаний космических средств успешно провел первый сеанс связи со спутником Сеч-2-30, который сегодня был выведен на космическую орбиту.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegramm.

"В настоящее время с аппаратом установлена ​​устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Спутник уже передал пешие данные. Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Кисилевский.

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"Сейчас я в Центре космической связи в Дунаевцах (Хмельницкая область). Украинский спутник "Січ-2-30", разработанный КБ Южным в Днепре, передал с высоты 525 километров первую информацию. Стартовый сеанс связи состоялся. Волнение, связаны с запуском ракеты Falcon 9 и развертыванием спутника на орбите, позади", - сообщил нардеп.

Теперь в течение двух месяцев будет проходить стабилизация на орбите, проверка работы солнечных батарей, испытание и наладка всех рабочих систем, на девятые сутки поступит первый пробный снимок, и после этого начнет поступать информация в полном объеме.

Данные, полученные спутником, будут помогать в работе украинским аграриям, картографам, а также в сферах лесного и водного хозяйства, безопасности и обороны, мониторинга чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Кроме того, спутник будет встроен в программу Европейского Союза по наблюдению за Землей Copernicus.

13 января в 17:25 по киевскому времени с базы космических сил США на мысе Канаверал стартовал запуск украинского спутника "Сич-2-30". Он вышел на орбиту впервые за 10 лет. Ракету-носителя Falcon 9 разработала компания Space X Илона Маска.

Спутник "Сич-2-30" весом 180 кг изготовили в Днепре. Расходы на производство спутника составили 120-130 млн грн. Запуск с помощью ракеты SpaceX обойдется еще в $1,99 млн. Последний отечественный спутник – "Сич-2" – Украина отправила на орбиту в августе 2011-го с помощью ракеты-носителя "Днепр-1". Ее изготовили с привлечением российских компаний. С начала войны на Донбассе сотрудничество с Россией в аэрокосмической сфере было прекращено. Украинская аэрокосмическая промышленность осталась без ряда российских компонентов, важных для производства спутников. Под контролем РФ в Евпатории оказался и Центр управления и испытания космических средств вместе с оборудованием, которое использовалось для управления спутником "Сич-2".