Украинский посол не будет участвовать в слушаниях по поводу уничтожения самолета МАУ в Иране

21 ноября в Тегеране начались слушания по уничтожению пассажирского самолета МАУ в Иране.
Украинские дипломаты не будут участвовать в них, передает Министерство иностранных дел Украины.
МЗС Украины "приняло к сведению" информацию о суде.
В министерстве поблагодарили за приглашение послу Украины. Указали, что Тегеран не до конца выполнил запросы о международной правовой помощи в расследовании, которые подавала Украина. Иран не предоставил запрашиваемые документы и информацию.
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"В этой связи считаем нецелесообразным участие посла Украины в Исламской республике Иран в формальном судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт. Мы призываем Иран выполнить свои обязательства в соответствии с международным правом и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам", – говорится в сообщении.
8 января 2020 в Иране был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились 176 граждан шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все они погибли.
Иранские власти после нескольких дней возражений признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.
В июне 2021 прокуратура Ирана предъявила обвинение десяти должностным лицам в связи с катастрофой самолета МАУ.
Верховный суд канадской провинции Онтарио признал уничтожение самолета МАУ террористическим актом.
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