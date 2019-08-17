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суббота, 17 августа 2019 11:06

Украинский политзаключенный вернулся домой

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Украинский политзаключенный вернулся домой
Украинец чувствует себя удовлетворительно, но требует дальнейшего лечения и реабилитации. Фото: Правозащитный центр "Мемориал"

Политзаключенный Владимир Присич вернулся в Украину после трех лет незаконного заключения. Он был фигурантом "дела украинских диверсантов" в оккупированном Крыму.

15 августа Владимира освободили из колонии в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

Пишут, что украинец чувствует себя удовлетворительно, но требует дальнейшего лечения и реабилитации.

"Владимир Присич и его родные благодарны украинским правозащитникам, представителям украинской власти, особенно консульской службе МИД Украины, Василию Кириличу и Тарасу Малышевскому за помощь в возвращении домой. Также Владимир благодарит всех небезразличных людей, которые писали ему в колонию. После получения писем из Верховной Рады Украины и от украинской диаспоры в США, отношение администрации колонии к нему стало заметно лучшим", - рассказали родственники политзаключенного.

Сейчас он находится дома, в Харьковской области.

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18 мая 2017 судья Гагаринского районного суда Севастополя Павел Крылло приговорил харьковчанина Владимира Присича к 3 годам лишения свободы.
Обвиняли в том, что он сообщник "украинских диверсантов", задержанных ФСБ на границе с Крымом в начале августа 2016 года. На судебном заседании Присич заявил, что все показания он давал под пытками.

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Дата
17
августа

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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