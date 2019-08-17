Украинский политзаключенный вернулся домой

Украинец чувствует себя удовлетворительно, но требует дальнейшего лечения и реабилитации. Фото: Правозащитный центр "Мемориал"

Политзаключенный Владимир Присич вернулся в Украину после трех лет незаконного заключения. Он был фигурантом "дела украинских диверсантов" в оккупированном Крыму.

15 августа Владимира освободили из колонии в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook.

Пишут, что украинец чувствует себя удовлетворительно, но требует дальнейшего лечения и реабилитации.

"Владимир Присич и его родные благодарны украинским правозащитникам, представителям украинской власти, особенно консульской службе МИД Украины, Василию Кириличу и Тарасу Малышевскому за помощь в возвращении домой. Также Владимир благодарит всех небезразличных людей, которые писали ему в колонию. После получения писем из Верховной Рады Украины и от украинской диаспоры в США, отношение администрации колонии к нему стало заметно лучшим", - рассказали родственники политзаключенного.

Сейчас он находится дома, в Харьковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сможет ли Кремль применить ядерное оружие против Украины

18 мая 2017 судья Гагаринского районного суда Севастополя Павел Крылло приговорил харьковчанина Владимира Присича к 3 годам лишения свободы.

Обвиняли в том, что он сообщник "украинских диверсантов", задержанных ФСБ на границе с Крымом в начале августа 2016 года. На судебном заседании Присич заявил, что все показания он давал под пытками.