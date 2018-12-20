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четверг, 20 декабря 2018 16:15

Украинский крылатая ракета попала в цель на расстоянии 280 км

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Украинский крылатая ракета попала в цель на расстоянии 280 км
Испытания "Нептуна" прошли успешно. Фото: unn.com.ua

Вооруженные силы Украины успешно испытали отечественную противокорабельную крылатую ракету "Нептун".

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Донецкой области.

"По моему поручению были успешно проведены испытания отечественной противокорабельной крылатой ракеты "Нептун". Могу уже сейчас сказать, что цель была поражена на расстоянии 280 километров", - отметил президент.

Кроме того, отработали системы береговой охраны модернизированного ракетного комплекса. К концу декабря 2018-го ожидают заключения контракта для создания мощностей по производству крылатой ракеты "Нептун".

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Научно-производственный комплекс "Прогресс" завершил работу над модернизацией и полным импортозамещением компонентов высокоточного 152-мм снаряда "Цветник" из России.

Также это позволило разработать универсальную головку самонаведения - для его НАТОвской версии 155-мм калибра, а также 122-мм снаряда "Карасук" и новой 120-мм мины "Утес".

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Дата
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