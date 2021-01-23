Украинский качественный контент может хорошо зарабатывать в интернете - блоггер

Автор: Константин Голинченко "Мы, украинцы, имеем право смотреть украинское, качественное, и мы готовы поддерживать это гривней", - говорит Артем Албул

Украинский контент приобретает популярность на интернет-рерсурсе Patreon. Украинцы готовы поддерживать гривной творчество соотечественников, рассказывает Gazeta.ua интернет-блоггер, автор Youtube-канала "Проклятый рационалист" Артем Албул.

"Я искренне убежден, что для украиноязычных контент-мейкеров Patreon - это ощутимая поддержка. Я вообще это называю феноменом Patreon. Потому что украинцы готовы поддерживать украинское. Это доказано не раз и не одной проверкой. Специально находились тождественные по тематике русскоязычные каналы на Patreon и сравнивались украиноязычными, в которых может быть даже меньше подписчиков, а поддержка зрителей больше. Потому что мы, украинцы, имеем право смотреть украинское, качественное, и мы готовы поддерживать это гривней. Я это говорю не только как человек, которого поддерживают. Я сам поддерживаю десяток проектов: и на Patreon, и с помощью просто донатов, потому что это приятно - участие в создании качественного контента.

Именно на Patreon я стараюсь поддерживать молодые научно-популярные каналы. Те, которые заслуживают поддержки, канал Вокруг ботаника, Твоя подпольная гуманитарка, Украина, студия перевода Стругачка, поддерживаю MariAm Blog Марьяны Янкевич, которая делает обзоры кинофильмов, также поддерживаю сообщество The Ukrainians. Это те проекты, частью которых приятно быть, приятно приобщиться к чему-то качественному.

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Лично для меня Patreon сейчас является основной статьей доходов. Потому что это постоянно. Я четко могу понимать, что в следующем месяце эта сумма у меня тоже будет. Другие источники монетизации тоже есть, но они меньше приносят средств, чем Patreon", - рассказал Артем Албул.

Patreon - интернет-платформа, предоставляющая творческим людям и другим независимым проектам возможность финансовой поддержки за системы подписок. В соответствии с величиной средств, подписчики, или покровители (англ. Patrons), могут получать доступ к особым произведений, услуг или возможностей, на выбор автора. Платформа популярна среди создателей каналов YouTube, писателей, музыкантов, авторов вебкомиксив, подкастов и т.д., постоянно размещают свои произведения в интернете.