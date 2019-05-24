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пятница, 24 мая 2019 02:24

Украинский иллюстратор создала необычную декабря
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Художница Ирина Вале создала игру про становление творческой личности
Фото: bzh.life
Художница Ирина Вале создала игру про становление творческой личности
Художница Ирина Вале создала игру про становление творческой личности
Художница Ирина Вале создала игру про становление творческой личности
Художница Ирина Вале создала игру про становление творческой личности

Иллюстратор из Киева Ирина Вале создала настольную игру "Жизнь художника". Каждый участник может на себе пройти все этапы становления творческой личности.

"В наборе игровое поле с иллюстрациями, два письма с правилами и описанием всех ходов, наклейки с 5 художниками, кубик, фишки. Все просто - бросаешь кубик, двигаешь фишку и читаешь описание каждого хода. Всего 81 ход и к каждому я написала смешную и жизненную ситуацию. Например, "Бабушка подарила тебе набор фломастеров, пройди на 2 шага вперед". Проходишь, а там "описал фломастерами стены, отругали родители, вернись на шаг назад", - рассказывает художница, сообщает Украинская правда.

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Скоро появится и онлайн-версия игры, сейчас она находится в разработке.

Ирина Вале нарисовала и алфавит из имен мировых художников с элементами их культовых картин. Проект представит на Книжном Арсенале, для которого напечатала плакаты, постеры и открытки. Создать проект она решила после размышлений о том, кто такой художник.

"Это определенные качества, умение или судьба? Из этих размышлений родилось два проекта. Первый это плакат-алфавит, где каждая буква это иллюстрация одной из картин мировых художников. Например, Д - Далее, В - Ван Гог", - рассказывает Ирина.

По ее словам, первоначально предполагалось, что это игра для детей, чтобы учить буквы и историю искусств, и проект будет полезен и взрослым.

Плакаты, наклейки можно будет приобрести на Книжном Арсенале, на втором этаже.

Украинский институт национальной памяти выложил в свободный доступ для печати настольную игру "УПА - ответ непокорного народа".

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