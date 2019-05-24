Украинский иллюстратор создала необычную декабря

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Иллюстратор из Киева Ирина Вале создала настольную игру "Жизнь художника". Каждый участник может на себе пройти все этапы становления творческой личности.

"В наборе игровое поле с иллюстрациями, два письма с правилами и описанием всех ходов, наклейки с 5 художниками, кубик, фишки. Все просто - бросаешь кубик, двигаешь фишку и читаешь описание каждого хода. Всего 81 ход и к каждому я написала смешную и жизненную ситуацию. Например, "Бабушка подарила тебе набор фломастеров, пройди на 2 шага вперед". Проходишь, а там "описал фломастерами стены, отругали родители, вернись на шаг назад", - рассказывает художница, сообщает Украинская правда.

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Скоро появится и онлайн-версия игры, сейчас она находится в разработке.

Ирина Вале нарисовала и алфавит из имен мировых художников с элементами их культовых картин. Проект представит на Книжном Арсенале, для которого напечатала плакаты, постеры и открытки. Создать проект она решила после размышлений о том, кто такой художник.

"Это определенные качества, умение или судьба? Из этих размышлений родилось два проекта. Первый это плакат-алфавит, где каждая буква это иллюстрация одной из картин мировых художников. Например, Д - Далее, В - Ван Гог", - рассказывает Ирина.

По ее словам, первоначально предполагалось, что это игра для детей, чтобы учить буквы и историю искусств, и проект будет полезен и взрослым.

Плакаты, наклейки можно будет приобрести на Книжном Арсенале, на втором этаже.

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