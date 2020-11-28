Украинский альпинист нашел отечественный заменитель зарубежному туристическому питанию

Известный украинский путешественник, обладатель альпинистского "Оскара" - награды "Золотой ледоруб", Никита Балабанов рассказал, что предпочитает отечественным маркам туристических продуктов во время длительных горных восхождений.

Никита Балабанов имеет много профессиональных наград, среди которых чемпионство мира в высотном классе по версии ЕАМА. Для многих своих последних сверхсложных восхождений - Гашербрум в Гималаях, Ушба на Кавказе, Хан-Тенгри на Тянь-Шане, Фицрой в Патагонии - Балабанов выбрал сублимированные блюда ЇDLO украинского производства. Теперь они с ним во время каждой его экспедиции.

"Горы любят сильных, а сильные любят поесть. Вы можете экономить на весе снаряжения, но не на продуктовой раскладке", - уверен Никита. Поэтому пищу для своих путешествий он выбирает очень тщательно.

Такая специализированная украинская продукция ничем не уступает зарубежным брендам, даже больше - она ​​вкуснее и дешевле, - говорит альпинист. В частности в украинских магазинах достаточно долго был очень ограниченный ассортимент туристической продукции, и стоила она около $20 за упаковку. Это питания могли себе позволить только профессионалы с большими бюджетами на экспедиции.

Эту проблему первым в Украине решил бренд "Їдло", появившийся в 2016 году. Он первым в Украине запустил производство сублимированных блюд в массовое производство. В основе изготовления "Їдло" - осовремененная технологии NASA и военных служб. Это, в первую очередь, сублимация продуктов. Из них удаляют влагу в вакууме, уменьшая таким образом вес в пять-десять раз, однако сохраняя пользу и вкус. Сейчас в ассортименте "жратвы" 40 различных блюд: завтраки, основные блюда из мяса и вегетарианские, супы, снеки, напитки, энергетические батончики "ОМНОМ". Например, любимыми блюдами Никиты Балабанова является "Марокканский кус-кус с говядиной" и "Лапша с грибами". Производство компании расположено в Черновцах.

Среди клиентов бренда немало известных путешественников и спортсменов. Его выбирают для путешествий по Сахаре и Дальнему Востоку. Как-то фотограф Влад Куцый угощал энергетическим батончиком "ОМНОМ" вождя каннибалов в Папуа Новой Гвинее. Также туристическое питания ЇDLO попало на Антарктиду - оно официально включено в полевое меню полярников украинской станции Академик Вернадский.