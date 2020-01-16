Украинский айронмен спас утопающего на отдыхе

Украинский Ironman 44-летний Олег Полищук из Киева спас на отдыхе утопленника. Мужчина работает директором по предотвращению и противодействию коррупции, советником президента ГП НАЭК "Энергоатом". Дважды проходил дистанцию ​​"IRONMAN" - 3,86 км плавания, 180,25 км заезда на велосипеде и 42,195 км марафонского бега. О случае Gazeta.ua рассказывает жена Виктория Полищук.

Автор: Виктория Полищук Олег Полищук дважды прошел дистанцию ​​"IRONMAN" и переплывал пролив Босфор.

"Отдыхали на Шри-Ланке. Были там почти две недели. Планировали вылететь домой быстрее, но не удалось приобрести билеты на самолет. За день до возвращения пошли с мужем на пляж, искупаться в океане. Прибрежная зона - неглубокая. Но волны и течение - очень мощные. Я плавать не умею, поэтому не заходила далеко в океан. А вот Олег плавал далеко, хотя местные спасатели часто запрещали и обращали на это внимание.

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Олег напоследок решил сделать последний заплыв, а я загорала. Заметила в воде местного парня, на вид 14-16 лет. Он был далеко от берега, волны относили его еще дальше. Спасатель свистел в свисток, кричал, чтобы тот возвращался к берегу. Но когда парня еще раз накрыла волна, поняла, что он тонет. Ни спасатель, ни те, кто был на берегу не решались броситься на помощь. Все стояли в ступоре и смотрели", - рассказывает Виктория.

Олег Полищук проплывал мимо, когда увидел парня.

"Муж говорил, что удивился сначала. Думал, что это возможно спортсмен. Но когда подобрался ближе, понял, что парень тонет. Оценил свои возможности и бросился спасать. Успокоил его, поднял голову над водой, чтобы парень не наглотался воды, и потянул на себе к берегу. На суше, когда воды было по-колени парень держался за Олега, как ребенок. Его сразу забрали спасатели. В спешке сделали фото, а вот имени парня не запомнили", - добавила женщина.

Несмотря на то, что шриланкийцы живут у океана, самый высокий процент смертей в них именно от утопления. Мало кто из них умеет плавать, а к океану относятся с осторожностью.

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