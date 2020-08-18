Украинских журналистов наградят на Free Media Awards 2020

Премия Free Media Awards 2020 наградила отважных украинских журналистов. Фото: pexels.com

Украинская программа журналистских расследований "Схемы" и журналист Станислав Асеев получат награды от Free Media Awards 2020.

Из-за карантинных ограничений в мире церемонию награждения лауреатов в Гамбурге перенесли на 2021 год, передает "Радио Свобода" со ссылкой на учредителей премии – немецкий фонд Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius и норвежский фонд The Fritt Ord Foundation.

"Награды получат смелые журналисты и СМИ, которые не позволили правительству запугать себя, за бесстрашное раскрытие фактов коррупции и злоупотребления властью", - заявил глава фонда Zeit-Stiftung Михаэль Геринг.

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Украинский журналист Станислав Асеев проживал на территории самопровозглашенной ДНР и публиковался в украинских СМИ под псевдонимом. "Суд" в самопровозглашенной ДНР осудил Асеева до 15 лет лишения свободы за "шпионаж и призывы к экстремистской деятельности".