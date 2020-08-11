Украинских моряков вернули из изоляции

В Украину вернулись 12 моряков с судна Srakane, которые год находились в изоляции в Бразилии.
В начале июня стало известно, что моряки фактически оказались в изоляции в порту города Сан-Себастьян. Они не получали заработную плату и не могли вернуться в Украину, сообщает "Цензор.нет".
Украинские консулы в Сан-Пауло установили контакты с бразильскими компетентными органами. Оперативно организовали посещение судна и обеспечили оказание необходимой медицинской помощи одному из украинцев.
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"Благодаря работе консулов и скоординированным с бразильской стороной действий в течении июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец благополучно вернулись на родину", - отметили в МИД.
В Одесской области, в городе Южный в морской порт зашел сухогруз PATRA под флагом Греции, на котором половина экипажа инфицирована коронавирусной инфекцией. Всего на судне 22 моряка.
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