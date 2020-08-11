Украинских моряков вернули из изоляции

 
Ексклюзивы
1/5
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 288
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1251
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 774
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2286
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1404
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18810
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6948
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 999
Фото
Все фото
5
7
20
5
14
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
Видео
Все видео
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом
Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом
Более 1000 больных и 30 смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Более 1000 больных и 30 смертей: новые данные по коронавирусу в Украине
Какова ситуация с коронавирусом после выходных
Какова ситуация с коронавирусом после выходных
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1341
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 774
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1674
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2286
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2020
Просмотров: 279
Робота для атошників
– Мы атошников на работу не берем. С вами много хлопот. Не сегодня-завтра захотите назад вернуться, – каже Тамара, адміністратор ...
вторник, 11 августа 2020 21:28

Украинских моряков вернули из изоляции

  Комментировать
Украинских моряков вернули из изоляции
Моряков вернули из Бразилии. Фото: МИД

В Украину вернулись 12 моряков с судна Srakane, которые год находились в изоляции в Бразилии.

В начале июня стало известно, что моряки фактически оказались в изоляции в порту города Сан-Себастьян. Они не получали заработную плату и не могли вернуться в Украину, сообщает "Цензор.нет".

Украинские консулы в Сан-Пауло установили контакты с бразильскими компетентными органами. Оперативно организовали посещение судна и обеспечили оказание необходимой медицинской помощи одному из украинцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы в плену у пиратов: в МИД сообщили новую информацию

"Благодаря работе консулов ​​и скоординированным с бразильской стороной действий в течении июля все украинские граждане получили невыплаченную заработную плату и наконец благополучно вернулись на родину", - отметили в МИД.

В Одесской области, в городе Южный в морской порт зашел сухогруз PATRA под флагом Греции, на котором половина экипажа инфицирована коронавирусной инфекцией. Всего на судне 22 моряка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинских моряков вернули из изоляции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Совет безопасности ООН поддержал территориальную целостность Украины, против голосовали одна страна

Самое читаемое
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков Просмотров: 25968
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко Просмотров: 18505
Показали, чем в Минске разогнали людей
Показали, чем в Минске разогнали людей
6
 Просмотров: 14616
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
В лобовом столкновении погибла семья: первые кадры и подробности
6
 Просмотров: 11844
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров
Тихановская заявила о готовности сесть с властью за стол переговоров Просмотров: 10692
Общество
В театре произошла вспышка коронавируса
В театре произошла вспышка коронавируса Просмотров: 198
"Не хватит даже армии, чтобы подавить" - чем могут закончиться протесты в Беларуси
"Не хватит даже армии, чтобы подавить" - чем могут закончиться протесты в Беларуси
 Просмотров: 1548
Журналист обвинил полицейских в бездействии
Журналист обвинил полицейских в бездействии Просмотров: 324
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш" 1 Просмотров: 963
Украина не будет запрещать паломничества хасидов в этом году
Украина не будет запрещать паломничества хасидов в этом году Просмотров: 243
Больше всего комментируют
12
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
5
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
5
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
3
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
2
Футболиста удивил русский язык в Украине
Голосов: 52646
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua