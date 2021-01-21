Украинских моряков незаконно отправляли на работу в Крым

Моряков на зафрахтованных буксирах отправляли на полуостров. Фото: ssu.gov.ua

В Одессе разоблачили схему незаконной переправки на буксирах украинских моряков в оккупированный Крым.

Схему организовало руководство одной из международных групп морских компаний. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Они длительное время нанимали на свои суда украинских моряков. Буксиры компании незаконно отправлялись к временно оккупированного Крыма и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Так, моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ "поймала" российского наемника

В помещениях компаний провели 12 обысков. В результате изъяли судовую документацию, компьютерную технику, договоры, в том числе заключенных с резидентами РФ, почти 20 печатей частных коммерческих структур, документы по фрахту плавательных средств.

Обнаруженные улики свидетельствуют о незаконной организации направления моряков на работу во временно аннексирован Крым. Следственные действия продолжаются.

14 января Европейский суд по правам человека принял иск Украины против России об аннексии Крыма. И перешел к рассмотрению жалобы по существу.