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четверг, 21 января 2021 21:22

Украинских моряков незаконно отправляли на работу в Крым

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Украинских моряков незаконно отправляли на работу в Крым
Моряков на зафрахтованных буксирах отправляли на полуостров. Фото: ssu.gov.ua

В Одессе разоблачили схему незаконной переправки на буксирах украинских моряков в оккупированный Крым.

Схему организовало руководство одной из международных групп морских компаний. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Они длительное время нанимали на свои суда украинских моряков. Буксиры компании незаконно отправлялись к временно оккупированного Крыма и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Так, моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - сказано в сообщении.

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В помещениях компаний провели 12 обысков. В результате изъяли судовую документацию, компьютерную технику, договоры, в том числе заключенных с резидентами РФ, почти 20 печатей частных коммерческих структур, документы по фрахту плавательных средств.

Обнаруженные улики свидетельствуют о незаконной организации направления моряков на работу во временно аннексирован Крым. Следственные действия продолжаются.

14 января Европейский суд по правам человека принял иск Украины против России об аннексии Крыма. И перешел к рассмотрению жалобы по существу.

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