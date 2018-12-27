Украинские звезды трогательно поздравили военных

В сети появилось видео с поздравлениями от украинских звезд воинам. Фото - Главком

В сети появилось видео с поздравлениями от украинских звезд воинам, защищающим от агрессора Украины на Донбассе и вблизи российско-украинской границы.

На кадрах можно услышать поздравления с Новым годом и Рождеством от вокальной формации "Пиккардийская Терция", певиц Марии Собко, Оксаны Мухи и Марины Тимофийчук, певца и композитора Павла Табакова. Слова поздравлений и благодарности выразили телеведущая и журналист Яна Чайковская, а также режиссер Сергей Якименко и кинорежиссер Любомир Левицкий. Соответствующий ролик опубликовали на Youtube-канале SJ Film Creations.

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"Слава Богу, что мы снова дождались новогодних и рождественских праздников - периода, когда мы можем объединиться с нашими семьями за праздничным столом. Но, к сожалению, не все имеют возможность увидеть свою семью. Говорю именно о ребятах, которые стоят на защите нашего государства, о смелых украинских воинах ... Ребята, я - действительно горд жить в одно время с вами. Я, как режиссер, создаю истории на 1,5-2 часа, а вы создаете истории на всю жизнь. С наступающими праздниками вас", - сказал Любомир Левицкий.

Накануне Рождества в Новых Санжарах провели фотовыставку и концерт, посвятившие военнослужащим. Также вручили почетные отличия президента участникам боевых действий в зоне АТО и ООС.