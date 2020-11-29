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воскресенье, 29 ноября 2020 13:04

Украинские военные провели боевые стрельбы
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Бойцы отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила провели тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает "Армияinfo".

"Коллективная подготовка подразделений, как обычно, завершилась боевой стрельбой, и личный состав показал хорошие практические навыки.

Наши артиллеристы не словом, а делом доказали, что им недаром недавно, в профессиональный праздник, были вручены пламенные береты богов войны, и что они не осрамят чести бригады и имени ее знаменитого патрона, гетмана Тараса Трясила ", - отметил командир бригады полковник Олег Шевчук.

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Тактические учения с боевой стрельбой проводились днем ​​и ночью. Бойцы, как в реальной боевой обстановке, выполнили весь комплекс необходимых, во время боя, мероприятий, а также вели огонь боевыми снарядами в условиях, приближенных к боевой обстановке.

В ноябре 2014 году Украина в связи с оккупацией Донбасса начала расконсервацию и приведение в боевое состояние имеющихся установок 2С7 "Пион". С восстановленных установок была создана 43-ю артиллерийскую бригаду большой мощности имени гетмана Тараса Трясила.

Дальность поражения целей активно-реактивным боеприпасом составляет до 46 км, обычным - до 37,5 км, а масса одного такого снаряда для пушки САУ 2С7 "Пион", составляет 110 кг.

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