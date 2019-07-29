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понедельник, 29 июля 2019 20:58

Украинские военные посадили вертолет в кратер вулкана
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В Африке украинцы посадили вертолет в вулкан
Фото: МОУ
В Африке украинцы посадили вертолет в вулкан
В Африке украинцы посадили вертолет в вулкан
В Африке украинцы посадили вертолет в вулкан
В Африке украинцы посадили вертолет в вулкан

Экипаж вертолета Ми-8 украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго обеспечил высадку группы вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира.

Командир отряда летчик первого класса полковник Иван Шоломий и летчик-снайпер подполковник Владимир Прокопенко, осуществили высадку ученых на кратер активного вулкана высота которого достигает 3 км, сообщает пресс-служба Минобороны.

"В утренние часы, на которые был запланирован полет, воздушные массы в районе вулканов-соседей Ньямлагира и Ньирагонго достаточно нестабильны. Наблюдается довольно серьезная турбулентность. Даже во время элементарного, на первый взгляд задачи, а именно полета вокруг кратера вулкана, нам пришлось столкнуться с сильным попутным ветром, скорость которого достигала 90 км/ч. Большое значение имела также и значительная высота полета, ведь разреженность воздуха сильно влияет на летные характеристики вертолета.

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Опасность подстерегает и во время посадки на поверхность кратера, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могут провалиться под значительным давлением", - рассказывает Прокопенко

После высадки ученых, вертолет вернулся на аэродром и находится в режиме ожидания. Через несколько часов экипаж Ми-8 забрал ученых, успешно завершив еще одна задача Миссии.

5 украинских миротворцев впервые присоединились к выполнению задач многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали.

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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