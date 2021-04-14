Украинские военные получили усовершенствованный вертолет

Фото: ukroboronprom.com.ua

Украинская авиация получила отремонтированый и модернизированый вертолет Ми-8МТ.

Его передал военным "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Специалисты завода установили на машину украинские системы активной и пассивной защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения и бронированные плиты отечественного производства.

Также вертолет был оснащен двумя комплектами спутниковой навигационной системы, радиолокационным ответчиком, аварийным радиомаяком, твердотельным аварийно-эксплуатационным регистратором полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа. Это позволяет выполнять полеты в соответствии с требованиями ІСАО (Международной организации гражданской авиации).

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Отныне машина имеет современный радиовысотомер, высоконадежную коротковолновую радиостанцию, систему десантирования в два потока через грузовые створки и авиационный поисковый прожектор.

Для выполнения полетов в сложных метеоусловиях есть возможность быстрого дооснащения этого вертолета современным импортным метеолокатором.

Латвия передала украинским военным медицинские легкобронированные автомобили. Техника уже в ближайшее время станет на службу в военно-медицинских подразделениях украинского войска.