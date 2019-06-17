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понедельник, 17 июня 2019 22:49

Украинские военные корабли больше "не будут штурмовать" Керченский пролив

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Украинские военные корабли больше &quot;не будут штурмовать&quot; Керченский пролив

Украинские военные корабли не будут повторять попытки пересечь Керченский пролив.

"Через Керченский пролив у нас каждый день проходят судна, как украинские, так и другие. Повторять военные попытки, как оно было (в 2018 году — ред.), мы не собираемся. Но будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий", - заявил в интервью "Донбасс.Реалии" начальник Генерального штаба Вооруженных сил - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Хомчак также заявил, что во время захвата украинских моряков и судов российскими военными "были провокации с российской стороны".

"Они (россияне - ред.) не собирались выполнять нормы морского права, гуманитарного права ... Так, как повела себя Россия в Керченском проливе - классификация от нашего руководства (страны - ред.) была, что это - открытая военная агрессия и я с этим согласен", - добавил он.

25 ноября 2018 года российские пограничники возле берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", - направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

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