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понедельник, 04 октября 2021 22:16

Украинские военные будут усиленно изучать английский

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Украинские военные будут усиленно изучать английский
Украинских военных будут обучать английскому спец инструктора. Фото: armyinform.com.ua

В Вооруженных силах Украины будут активно изучать английский язык.

Это станет еще одним шагом вперед на пути к вступлению в НАТО, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

До конца текущего года спецподготовку по вопросам организации и методики обучения английскому языку организуют для 150 военнослужащих, которые будут выполнять обязанности внештатных инструкторов языковой подготовки.

С января 2022 года они начнут обучать английскому военнослужащих в воинских частях и органах военного управления.

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"Это станет еще одним шагом вперед на пути к достижению ВСУ совместимости с вооруженными силами стран – членов НАТО и стран-партнеров", - добавили в ГУР.

С 22 по 30 сентября в Украине проходили масштабные стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия ‒ 2021".

К маневрам привлекли все виды и рода ВСУ. 12500 военнослужащих, 85 танков, 420 бронированных машин, 50 различных артсистем, 30 самолетов и вертолетов, до 20 единиц плавсостава Военно-морских сил.

К украинским учениям присоединились военные 15 стран-партнеров, 11 из которых ‒ члены НАТО. Наблюдали за учениями и представители Стратегического командования Североатлантического альянса.

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04
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