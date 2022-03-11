"Украинские власти имеют свое видение статуса нейтралитета" - Кулеба

Кулеба считает, что можно создать Альянс подобный НАТО, который гарантирует безопасность Украины. Фото: rbc

Украина готова обсуждать требование России относительно нейтрального статуса, но украинские власти видят свое толкование нейтралитета.

Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bloomberg.

"Если мы не можем быть членами НАТО, то можем построить вокруг себя что-то вроде НАТО. В альтернативу Альянсу вошли бы страны, способные действительно предоставить Украине гарантии безопасности", - заявил Кулеба.

В преддверии ЕС не поддержал заявку Украины на вступление по ускоренной процедуре. На саммите ограничились признанием европейских стремлений Украины, как говорится в Соглашении об Ассоциации, и расписались под тем, что Украина часть европейской семьи.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.