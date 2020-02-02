Украинские ученые готовятся представить тест на коронавирус

Украинцы создают свою тест-систему коронавируса. Фото: ukrainianwall.com

Лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины работают над созданием теста на коронавирус.

Результат работы двух команд ученых ожидается через 10-14 дней, пишет ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.

Тест позволит при помощи слюны определять, есть ли коронавирус в организме.

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На сегодняшний день Украиной при помощи Всемирной организации здравоохранения закуплено небольшое количество тест-систем. Они дороги и дефицитны во всем мире. Кроме отечественной разработки, правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии, предварительная цена одного теста – 1500 евро.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью одному из украинских каналов заявил о том, что Мониторинговая комиссия при СНБО работает над системой, позволяющей быстро определять наличие коронавируса 2019-nCoV в организме человека. По словам Данилова, ученые занимаются разработкой тест-систем. "20 января китайцы дали всем желающим РНК вируса. Сейчас мы занимаемся созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время", – заявил Данилов.