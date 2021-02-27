Украинские туристы застряли в Египте

В египетском аэропорту Луксор по техническим причинам застрял самолет авиакомпании SkyUp, совершавший рейс Занзибар - Киев.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев, который сделал плановую остановку на дозаправку в Луксоре (Египет), пока задерживается в этом аэропорту по техническим причинам. <...> Вылет рейса SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев запланирован на 27.02.2021 в 6:30 по местному времени", - информировали в авиакомпании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы на 2 недели застряли в аэропорту

При этом указано, что в соответствии с требованиями властей Египта граждане других стран без прививок от местных болезней не могут попасть на территорию страны даже временно.

Ранее в течение 3 дней 180 украинских пассажиров ждали рейс из Занзибара. Им пришлось ночевать на улице, а тех, кому крыша над головой досталась, поселили в опасном районе, рядом с борделем.