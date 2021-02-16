Украинские туристы вылетели из Занзибара

Туристы летят из Занзибара. Фото: Корреспондент

Украинцев, которые застряли в Занзибаре, посадили на самолет.

Пассажирам позвонили и сказали немедленно ехать в аэропорт 15 февраля около 20:00 по киевскому времени, хотя сообщали о рейсе на сутки, в своем Instagram рассказала Анастасия Зинченко, которая там находится.

После чего анонсировали рейс самолета о 22:00, однако его задержали еще на час. Как отмечает Анастасия, если бы туристы не подняли панику, сегодняшнего вылета так и не было.

"Нас везут на самолет! Мы все аплодировали и кричали от радости, когда открыли гейт. На часах 00:03 ", - написала Зинченко.

По информации компании SkyUp, по техническим причинам рейс SkyUp Airlines PQ 6972 Занзибар - Киев не вылетел по расписанию.

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Министерство иностранных дел Украину 15 февраля сообщило, что на Занзибаре застряли около 180 украинских туристов. Среди украинцев, застрявших на острове, оказались Анастасия Зинченко, в прошлом году отказалась эвакуироваться из китайского Ухань без собаки Миши, и ее парень, председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.