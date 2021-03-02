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вторник, 02 марта 2021 22:05

Украинские снайперы получили мощные винтовки
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На вооружение ВСУ передали многозарядную крупнокалиберную винтовку Alligator.

Все детали, в частности важнейшая и самая - ствол, изготовили украинские оружейники. Об этом сообщает Армия Inform.

Все детали винтовки изготовлены украинскими оружейниками. Фото: armyinform.com.ua
Все детали винтовки изготовлены украинскими оружейниками. Фото: armyinform.com.ua
Все детали винтовки изготовлены украинскими оружейниками. Фото: armyinform.com.ua

Винтовка способна уничтожать укрепления и технику противника, в частности, легкобронированную.

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"14,5х114 - это сверхмощный калибр, начальная скорость пули составляет 980 м/с, эффективная дальность выстрела - до 2000 м, а максимальная дальность полета пули - до 7000 м.

На расстоянии 1,5 км пуля пробивает 10-мм бронированную плиту", - рассказал сотрудник ЦНИИ ВВТ ВС Украины подполковник Борис Мельник.

Латвия передала украинским военным медицинские легкобронированные автомобили. Техника уже в ближайшее время станет на службу в военно-медицинских подразделениях украинского войска.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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