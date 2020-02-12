Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог

Татьяна Тимочко: "Ежегодно в украинские водоемы сбрасывают около восьми миллиардов кубометров сточных вод". ФОТО: nrcu.gov.ua

Большинство отечественных водоемов, из которых украинцы берут пресную воду, находятся в критическом состоянии.

О причинах загрязнения и что делать с последствиями, Gazeta.ua рассказала председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

— Ситуация плохая и так во всем мире. Ежегодно в украинские водоемы сбрасывают около в8 миллиардов кубометров сточных вод. Из них более 300 миллонов - неочищены, насыщенные тяжелыми металлами, органическими и бактериологическим загрязнителями.

Плохая ситуация только с озерами и прудами, или есть проблемы и с реками?

Экологическое состояние рек в Украине более критическое, чем состояние озер. Все реки имеют высокую антропогенную нагрузку и загрязнения. Их природный баланс нарушен. Они потеряли способность к самоочищению. В Украине есть около 63 тысяч речек. Большинство из них обеспечивают потребности населения в воде. И эти водоемы уже экологически опасны. В некоторых городах и даже отдельных регионах отклонения качества воды достигает 70-80 процентов от нормы. Днепр страдает от загрязнения промышленными и коммунальными стоками Крупнейшие реки тоже загрязнены?

Днепр страдает от загрязнения промышленными и коммунальными стоками, которые содержат тяжелые металлы, органические и бактериологические загрязнители. А в бассейнах Южного Буга и Днестра наблюдается повышенное содержание соединений марганца, меди, хрома, аммонийного азота. Загрязнение малых рек так же опасно. Потому, что они потом попадают в Днепр и другие крупные реки.

Водоемы становятся токсичными из-за попадания в них отходов промышленного производства?

Да. Также в них попадают коммунальные стоки. Загрязняются водоемы из-за застройки прибрежных полос, намывов берегов, строительства ГЭС.

Продукты человеческого хозяйствования в виде сточных вод уже добрались даже подземных горизонтов. Далеко не во всех регионах подземные воды соответствуют требованиям к питьевой воде из-за повышенного содержания химических соединений, нитратов и бактериологического загрязнения. Значительная часть населения пьет некачественную воду.

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Уничтожено более 6 тысяч населенных пунктов, переселено более 3 миллиона человек

Кроме загрязнения, как еще влияем на состояние водоемов?

За последнее столетие реки Украины превратились в каскад водохранилищ, регулирования которыми осуществляет человек. Так, днепровскими водохранилищами уже затоплены 709,9 тысяч гектаров земель, затоплено и уничтожено более 6 тысяч населенных пунктов, переселено более 3 миллиона человек. Бессистемная застройка рек в пределах прибрежных защитных полос приводит к уничтожению естественных нерестилищ, заливных лугов и протоков.

Как нечистоты и деятельность человека влияют на рыбу?

Ежегодно в разных областях происходят массовые отравления рыбы незаконными сбросами химикатов. Самые большие трагедии были в реке Остер Черниговской области, в Суле в Сумской области, в Коньке возле Киева, в реке Стырь и водоеме в урочище Чебени на Волыни. Отсутствие долицензионнной проверки предприятий, работающих в сфере опасных отходов, приводит к тому, что "однодневные" фирмы получают лицензии и не выполняют возложенных обязательств, сбрасывая отходы в ближайшую реку. Из-за хаотичной застройки берегов уничтожаются природные нерестилища рыбы, луга и протоки. Пренебрежение пределами водоохранных территорий приводит к тому, что многие берега используются для высадки сельскохозяйственных культур. В результате вместе с атмосферными водами в реку попадают удобрения и грунт, что приводит к заилению и загрязнению водоемов. Острой проблемой в Киеве сейчас является незаконная добыча песка, и как следствие - радикальное изменение рельефа дна Днепра. Это приводит к гибели донных видов организмов, водной растительности и мальков рыб.

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Что будет с украинскими водоемами через 5-10 лет, если ситуация не изменится?

Могут произойти необратимые последствия. Остро встанет проблема с водоснабжением качественной питьевой воды. Может случиться так, что большинство рек мы просто потеряем. Будет наблюдаться изменение физических свойств и химического состава воды, систематическое отравление рыбы, потеря биологического разнообразия. Может случиться так, что большинство рек мы просто потеряем

Мы уже потеряли немало водоемов. Например, бывшую красавицу реку Лыбидь воспроизвести такой, какой она была когда-то, невозможно. Сейчас вода в ней - сточный коллектор. Было разработано несколько проектов ее спасения, но все они остались в воздухе. Город нашпигован подземными коммуникациями и было где выкопать колодец водосбора. По второму проекту, не нашлось места для прудов-накопителей.

Что нужно уже сейчас делать, чтобы ситуация начала исправляться?

Нужно ввести в национальное законодательство директив Европейского союза по охране и управлению водными ресурсами. Во-вторых, принять закон Украины "О запрете ввоза и реализации на территории Украины моющих средств на основе фосфатов". Также следует провести инвентаризацию объектов хозяйствования в пределах, установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Следует в обязательном порядке подключить эти объекты к городским канализационным сетям. Следующими шагами должны стать мониторинг рек, обновление очистных сооружений, запрет строительства на землях водного фонда и ссылки надзора за сбросами предприятий.

В прошлом году в Украине погибло все живое в 2140 водоемах. Рыба, лягушки, черепахи, бобры, утки и прочая живность исчезли из-за токсического загрязнения воды, сообщили в Национальном экологическом совете. Загрязнение водоемов приведет к проблемам с пресной водой. До 2050 году каждый четвертый житель планеты будет жить в стране, которая испытывает хроническую или периодическую ее нехватку.