Украинские пограничники закрыли въезд для 12,5 тыс. иностранцев

С начала года Государственная пограничная служба оформила около 6 млн иностранцев. Фото с открытых источников.

С начала года Государственная пограничная служба оформила около 6 млн иностранцев. Количество отказов составляет менее 1%.

Украинские пограничники с начала 2019-го отказали во въезде на территорию страны чуть более 12,5 тысячам иностранных граждан, сообщила Госпогранслужба.

"Только с начала года сотрудники Госпогранслужбы оформили около 6 млн иностранцев. Количество отказов в пересечении границы составляет чуть более 12,5 тыс. Граждан, что составляет примерно 0,75%", -говорит пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрея Демченко.

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Решение об отказе в пропуске граждан принимается при пересечении границы. При этом пограничники анализируют всю имеющуюся информацию, в том числе учитывають страны риска.

В Украине собираются реформировать Государственную пограничную службу. По новым правилам, станет меньше генералов и работников, которие не охраняют границу, рассказал новый глава ГПС ​​Сергей Дейнеко в интервью ВВС News Украина.