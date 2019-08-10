Украинские пограничники закрыли въезд для 12,5 тыс. иностранцев

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 648
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1314
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2736
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2061
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4437
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14013
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15633
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2961
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3546
Фото
Все фото
6
6
10
6
6
Самый дорогой мед с вереска, от 550 грн за литр - пасечник рассказал об особенностях бизнеса на пчелах
Самый дорогой мед с вереска, от 550 грн за литр - пасечник рассказал об особенностях бизнеса на пчелах
Дончанка учит женщин самообороне
Дончанка учит женщин самообороне
Тайник с оружием и документами времен Второй мировой нашли под полицейским участком
Тайник с оружием и документами времен Второй мировой нашли под полицейским участком
Под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике
Под Киевом вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Видео
Все видео
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Задержали "милиционера ЛНР"
Задержали "милиционера ЛНР"
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Умер самый старший доброволец на Донбассе
Очередной скандал в Укрзализныце - затопило вагон
Очередной скандал в Укрзализныце - затопило вагон
Смерч повредил кровлю дома-интерната
Смерч повредил кровлю дома-интерната
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4241
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3924
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 819
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7641
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 августа 2019
1 Просмотров: 450
Між двома соснами
Ніхто так не сумнівається і ніхто так не боїться свого минулого, як українці. Нас стільки разів карали за нього і впродовж таких довгих століть, що ...
суббота, 10 августа 2019 16:22

Украинские пограничники закрыли въезд для 12,5 тыс. иностранцев

  Комментировать
Украинские пограничники закрыли въезд для 12,5 тыс. иностранцев
С начала года Государственная пограничная служба оформила около 6 млн иностранцев. Фото с открытых источников.

С начала года Государственная пограничная служба оформила около 6 млн иностранцев. Количество отказов составляет менее 1%.

Украинские пограничники с начала 2019-го отказали во въезде на территорию страны чуть более 12,5 тысячам иностранных граждан, сообщила Госпогранслужба.

"Только с начала года сотрудники Госпогранслужбы оформили около 6 млн иностранцев. Количество отказов в пересечении границы составляет чуть более 12,5 тыс. Граждан, что составляет примерно 0,75%", -говорит пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрея Демченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники из стрельбой остановили контрабандистов

Решение об отказе в пропуске граждан принимается при пересечении границы. При этом пограничники анализируют всю имеющуюся информацию, в том числе учитывають страны риска.

В Украине собираются реформировать Государственную пограничную службу. По новым правилам, станет меньше генералов и работников, которие не охраняют границу, рассказал новый глава ГПС ​​Сергей Дейнеко в интервью ВВС News Украина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские пограничники закрыли въезд для 12,5 тыс. иностранцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Королевскую семью казнили повстанцы

Самое читаемое
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 193205
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима Просмотров: 55308
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге Просмотров: 34581
Геращенко на первой встрече &quot;ущипнула&quot; Разумкова
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова 5 Просмотров: 24310
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
Как в старину путешествовали по Египту - подборка фото
16
 Просмотров: 13762
Общество
В ДТП под Сумами погибла семья
В ДТП под Сумами погибла семья Просмотров: 225
На взятке задержали председателя районного совета
На взятке задержали председателя районного совета Просмотров: 549
Садовый поручил помыть всех бомжей Львова
Садовый поручил помыть всех бомжей Львова Просмотров: 261
Неизвестные оставили послание водителю, который неправильно запаркувався
Неизвестные оставили послание водителю, который неправильно запаркувався Просмотров: 567
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе
 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
5
В Киеве ромы избили полицейских и сбежали с участка
5
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова
3
Трамп заговорил проо Зеленского
2
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
1
"Должны доказать, что мы лучшие партнеры для Турции, чем россияне"
Голосов: 43035
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua