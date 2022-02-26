Украинские пограничники с острова Змеиный могут быть живы

Госпогранслужба вместе с Вооруженными силами проводит работу по идентификации наших воинов. Фото: ГПСУ

Все украинские пограничники, защищавшие Змеиный остров, могут быть живыми.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины, находившихся на острове.

Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками потерялась связь.

24 февраля агрессор вел обстрелы с корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный. По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет.

Понимаем, что пропагандисты русского мира умеют производить нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались. Пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника. Работа, чтобы узнать судьбу украинских защитников продолжалась по всем возможным направлениям", - говорится в сообщении.

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После получения информации о вероятном местонахождении пограничников, Госпогранслужба вместе с Вооруженными силами проводит работу по идентификации наших воинов.

"Мы искренне надеемся, ребята как можно скорее вернутся домой, а информация, полученная в момент атаки о гибели, не подтвердится", - сказано в сообщении.

Российские кафиры захватили остров Змеиный в Черном море 24 февраля. В тот же день стало известно, что от ракетно-артиллерийского удара погибли 13 украинских пограничников. Когда русский корабль предлагал гарнизону острова сдаться, его послали на х*й!