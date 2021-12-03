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пятница, 03 декабря 2021 10:27

Украинские пехотинцы готовятся к многонациональным учениям в Германии
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Сводная механизированная рота отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко прибыла в Германию на многонациональные учения Combined Resolve 16.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"В объединенном многонациональном центре по подготовке подразделений командования подготовки 7-й армии сухопутных войск вооруженных сил США в Германии продолжается подготовка к активным многонациональным учениям Combined Resolve 16", - говорится в сообщении.

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Кроме этого в штабах разных уровней планируют будущие практические действия.

"Украинская сводная механизированная рота будет действовать в составе пехотного батальона 1-й бронированной бригады 1-й пехотной дивизии вооруженных сил США. Это позволит на практике с нашими партнерами отработать планирование и выполнение учебно-боевых задач в соответствии с принципами и процедурами НАТО", - объяснили в пресс-службе.

Участие в многонациональных учениях примет около 4500 военнослужащих из 12 государств-членов НАТО и партнеров. Будут представители вооруженных сил Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Италии, Литвы, Польши, Сербии, Словении, США и Украины.

В Германии идет подготовка к активной фазе многонациональных учений Combined Resolve 16
Фото: Сухопутные войска ВСУ
В Германии идет подготовка к активной фазе многонациональных учений Combined Resolve 16
В Германии идет подготовка к активной фазе многонациональных учений Combined Resolve 16
В Германии идет подготовка к активной фазе многонациональных учений Combined Resolve 16
В Германии идет подготовка к активной фазе многонациональных учений Combined Resolve 16

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С 28 июня по 10 июля 2021 года в Черном море и прибрежных районах на территории Украины прошли самые масштабные за 24-летнюю историю обучения Sea Breeze. Украина и США совместно провели обучение при участии и поддержке 32 стран. Руководитель учений от американской стороны капитан ВМС США Стюарт Бауман заявил, что уровень сотрудничества и интеграции участников многонациональных военных учащихся Sea Breeze 2021 был самым высоким.

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Дата
03
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