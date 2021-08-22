Украинские парашютисты отплясывали гопак в небе: невероятные кадры

Фрагмент украинского народного танца гопак, выполненного в небе. Фото: скриншот с видео

В селе Травневое на Днепровщине в рамках фестиваля "Вільне небо" состоялась акция "Украинский гопак - на земле и в небе".

Парашютисты станцевали гопак на высоте более 4 км, говорится в сюжете ТСН.

В акции приняли участие 150 танцоров и парашютистов. Они синхронно выполнили украинский народный танец на земле и в небе.

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Традиционный воздушный фестиваль организовали 21 июля после двухлетней паузы через карантинные ограничения.

Мероприятие состоялось при поддержке Украинского культурного фонда. Его посетили тысячи гостей.

Украинский борец, народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк, который выиграл единственную золотую медаль для Украины на нынешней Олимпиаде, станцевал гопак на олимпийском помосте.