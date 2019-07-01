Украинские моряки выполнили главную функцию для Москвы, теперь только мешают

В ноябре прошлого года Трамп отменил запланированную встречу с Владимир Путиным из-за того, что Россия захватила в плен украинских моряков. Фото: 5 канал

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером России Владимиром Путиным. Но ничего существенного американская и российская стороны от переговоров не ожидали.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

"Встреча не позиционировалась как саммит. США и Россия отмечали, что это просто площадка для обмена видением каких-то проблем. К встрече в Осаке не проводили существенной подготовки. До мая диалог между сторонами фактически отсутствовал. Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раз был в Москве в октябре 2018 года. После того Россия и США фактически не контактировали на официальном уровне.

На переговорах в Осаке Трамп и Путин еще раз озвучили свое видение и разошлись. Полтора часа - это очень мало для обстоятельного разговора. В первую очередь лидеры концентрировались на сокращении вооружения. Соглашение о запрете ракет средней и малой дальности в следующем месяце прекратит свое существование. Поэтому ему надо искать альтернативу. Трамп и Путин дали поручения министрам иностранных дел возобновить диалог именно по вопросу стратегического вооружения", - объясняет эксперт.

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Россияне сейчас не имеют козырей для влияния на политическую ориентацию США, говорит Николай Белесков.

"Ничего не могут предложить. В то же время они не хотят уступать свои позиции. Американцы - тоже. Именно поэтому периодически поддерживают такие официальные контакты, как встреча в Осаке, для того, чтобы была площадка для диалога и маневрирования. Администрация Трампа и сам американский президент не способны к систематической работе на внешнем фронте. Могли бы создать рычаги влияния на Россию, но не делают этого. Например, в США решили вывести с рынка иранскую нефть. Могли бы торговаться с РФ за разрешение продавать сырье в Америке. Россияне заинтересованы в таком большом рынке сбыта. Но Трамп и его команда не использует возможности, которые имеет. Россияне же очень хотят получить какие-то козыри, но они не могут ничего предложить США. На Ближнем Востоке или в Латинской Америке, где концентрируются внешнеполитические интересы США, Москва влияния на ситуацию не имеет", - считает международник.

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Он отметил, что после встречи в Осаке Трамп сказал, что об украинских моряков не говорили. Зато Путин заявил, что эта тема была одной из ключевых.

"Непонятно, кому верить. Но, если этот вопрос поднимался, вряд он был в приоритете. Путину говорить о пленных украинцах вообще не нужно. А Трампа вопрос нарушения прав человека или незаконного заключения граждан другой страны тоже мало интересует. В любом случае с заявления Путина можно сделать вывод, что наших моряков отпустят точно. Непонятно только когда это произойдет. Скорее всего Кремль сначала устроит над ними показательное судилище, а затем вернут в Украину. Пленные моряки выполнили свое главное предназначение для Москвы. Они позволили показать всему миру и в первую очередь нам, что Россия контролирует водное пространство вокруг Крымского полуострова. Мол, не надо нам туда лезть. Теперь моряки создают только проблемы для Москвы - о них слишком много говорят в мире", - добавляет эксперт.

Президент Соединенных Штатов 73-летний Дональд Трамп встретился со своим российским коллегой 66-летний Владимиром Путиным 28 июня во рамках саммита Большой двадцатки в японском городе Осака. Они провели полуторачасовые переговоры о ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине.