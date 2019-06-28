Путин и Трамп на саммите говорили об Украине

Путин и Трамп встретились. Фото: Радио Свобода

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин провели полуторачасовые переговоры на полях саммита Большой двадцатки (G20) в японской Осаке. Темами разговора стали "ситуации в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине".

Оба лидера "согласились, что улучшение отношений - в интересах обеих стран и всего мира". Президенты также согласились, что "обе страны продолжат дискуссии о модели контроля над вооружениями для 21-го века". При этом Трамп отметил, что к этой модели должен быть привлечен Китай, сообщает пресс-служба Белого Дома.

В начале встречи глава Белого дома выразил надежду на "отличный результат" переговоров. "Я поздравляю всех - как членов российской делегации, так и членов моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия, во время которой мы обсудим вопросы торговли, разоружения, протекционизма и другие", - сказал Трамп.

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Последний раз Трамп и Путин встречались в Хельсинки в 2018 году. Тогда Трамп заявил, что российский президент был "очень сильным" и "мощным". Также он уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, верит ли он данным американской разведки о вмешательстве России в выборы в США.