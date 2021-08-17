Украинские моряки тренировались защищать побережье Азовского моря

Военно-морские силы Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря.

Обучение проходило днем ​​и ночью, при условном применении вражеского ракетно-авиационного вооружения и средств радио-электронной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Военные моряки отработали маневрирование и ведение универсальной обороны, выявление судов-нарушителей и оказание помощи аварийному кораблю.

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Отработали также выявление и уничтожение средств доставки диверсионно-разведывательных групп и беспилотных летательных аппаратов, поиск и поражение тактических групп малых скоростных катеров условного противника и действия подчиненных сил по недопущению блокирования пунктов базирования.

"Все элементы отрабатывались с использованием стандартов НАТО, а управление тактической группой кораблей осуществлялось на английском языке", - отметили в командовании ВМС.

Противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" и самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", входящих в состав южной группировки войск, тренировалась уничтожать пехоту, танки и бронитехнику. Артиллеристы отработали слаженность действий расчетов, а также точность выполнения задач в условиях ограниченного времени.