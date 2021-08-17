Украинские моряки тренировались защищать побережье Азовского моря

Военно-морские силы Украины провели тактические учения по обороне побережья Азовского моря.
Обучение проходило днем и ночью, при условном применении вражеского ракетно-авиационного вооружения и средств радио-электронной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.
Военные моряки отработали маневрирование и ведение универсальной обороны, выявление судов-нарушителей и оказание помощи аварийному кораблю.
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Отработали также выявление и уничтожение средств доставки диверсионно-разведывательных групп и беспилотных летательных аппаратов, поиск и поражение тактических групп малых скоростных катеров условного противника и действия подчиненных сил по недопущению блокирования пунктов базирования.
"Все элементы отрабатывались с использованием стандартов НАТО, а управление тактической группой кораблей осуществлялось на английском языке", - отметили в командовании ВМС.
Противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" и самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", входящих в состав южной группировки войск, тренировалась уничтожать пехоту, танки и бронитехнику.
Артиллеристы отработали слаженность действий расчетов, а также точность выполнения задач в условиях ограниченного времени.
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