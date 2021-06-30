Артиллеристы тренировались отбивать вражеские нападения

Противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 "Рапира" и самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С", входящих в состав южной группировки войск, тренировалась уничтожать пехоту, танки и бронитехнику.

Артиллеристы отработали слаженность действий расчетов, а также точность выполнения задач в условиях ограниченного времени. Об этом сообщает Командование объединенных сил.

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Командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев рассказал, что военнослужащих артиллерийского подразделения подняли по тревоге. В районе сосредоточения армейцы быстро заняли огневые позиции в ожидании техники и живой силы условного противника.

По словам Наева, пушки "Рапира" и ПТРК "Штурм-С" в очередной раз развернулись на танкоопасном направлении.

Он добавил, что цель учений достигли - несмотря на жару военные справились с поставленными задачами.

Верховная Рада проголосовала за новую структуру территориальной обороны и создание движения сопротивления. Численность ВСУ должны увеличить на 11 тыс. Кадровых военных - до 261 тысяч.