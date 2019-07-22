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понедельник, 22 июля 2019 20:54

Украинские миротворцы впервые отправились в африканскую страну

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Украинские миротворцы впервые отправились в африканскую страну
Украинцы будут выполнять задачи в Мали. Фото: Reuters

5 украинских миротворцев впервые присоединились к выполнению задач многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали.

Украинские миротворцы впервые отправились в эту страну, заявил на брифинге заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ полковник Валентин Левчик, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

Сейчас 61 представитель украинского национального персонала выполняет задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах в ряде стран. Служат в Демократической Республике Конго, Косово, Южном Судане и других странах.

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"Высокая оценка от международных партнеров стала основным основой для постоянного приглашения Украины к участию во вновь и уже существующих миротворческих миссиях, а также для расширения географии привлечения Вооруженных сил Украины к миротворческой деятельности во всем мире", - подчеркнул Левчик.

Украинских миротворцев задействовано для реагирования на нападение боевиков на город Мамове Демократической Республики Конго. В ходе нападения убиты два гражданских, еще 14 пропали без вести и, вероятно, взяты в плен, сообщают местные СМИ.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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