Украинские Карпаты засыпало снегом: показали невероятные фото

Украинские Карпаты засыпало снегом. В регионе также держится морозная погода.

Как отмечается, в некоторых местах образовались полуметровые сугробы. В сети опубликовали захватывающие фото с заснеженного горнолыжного курорта "Драгобрат" в Раховском районе Закарпатской области.

На снимках можно увидеть, что вершины гор покрыты несколькосантиметровым снежным покровом.

"Это не фотошоп. Это Драгобрат прямо сейчас", - отметили в подписи к фото.

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На большей части территории Украины ночью 5 и 6 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе. Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.