Украинские избиратели не поддерживают риторику "мира любой ценой"

"Мир любой ценой" не устраивает украинцев. Фото: 24tv.ua

Избиратели ни одной из политических партий не поддерживают риторику "мира любой ценой".

Об этом свидетельствует опрос, который совместно провели фонд "Демократические инициативы" и социологическая служба Центра Разумкова.

"Мир любой ценой" не поддерживается избирателями ни одной из партий. Меньше всего "мир любой ценой" поддерживают избиратели партий "Голос" (10%) и "Европейская солидарность" (7%) ", - говорится в результатах исследования.

В то же время больше всего поддерживают "мир любой ценой" избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 36,5%, при этом 45% избирателей этой партии считают, что "ради мира следует идти на компромиссы, но не на все".

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17% населения поддерживают установление мира на Донбассе силовым путем, вместе с тем 49% населения считает, что "ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все.

Общенациональный опрос проводился с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах страны за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Для исследования было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" с украинским телеканалом NewsOne. Его планировали провести 12 июля. После многочисленных заявлений украинских политиков и анонсированных акций протеста телемост отменили.