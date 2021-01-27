Украинские хакеры осуществляли кибератаки на иностранные банки

Прокуратура разоблачила украинских хакеров, которые запускали вирус в компьютерные системы банков США и Европы. Фото: Reuters

Правоохранители разоблачили украинских хакеров, которые осуществляли кибератаки на банки США и Европы.

Злоумышленники нанесли банкам ущерб в размере $2,5 млрд. Об этом сообщает пресс служба Офиса генпрокурора.

"С 2014 года хакеры из Украины запускали вирус в компьютерные системы банков Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы, США и похищали персональные данные клиентов", - говорится в сообщении.

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Группу хакеров задержали в Харькове и Харьковской области. Во время обысков изъяли компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого злоумышленники вели свою деятельность.

Сейчас идет сбор доказательств для сообщения задержанным о подозрении.

Украинцам надо тщательно защищать свои интернет-аккаунты: хакеры взламывают страницы на разных платформах и сайтах для доступа к личной финансовой информации. Злоумышленники могут прислать письмо с угрозами.