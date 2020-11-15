Украинские города засыпает первым снегом: жители поделились фото

Фото: t.me/kharkiv_1654

15 ноября украинские города начало засыпать первым снегом.

Так, осадки наблюдали жители Харькова, сообщили в Telegram-канале kharkiv_1654 и опубликовали соответствующее фото и видео.

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Также заснежило в городе Шостка, что в Сумской области. Там снег пошел еще с вечера субботы и продолжает идти и сейчас. Стоит отметить, что это первый снег и он довольно обильный. Дети на улице уже начали лепить первых снеговиков, сообщает ТСН.

2 ноября в Карпатах выпал снег. В частности осадки зафиксировали на горном массиве Полонина Красная в Закарпатской области. До того, 31 октября, снег выпал в высокогорье Карпат. А температура воздуха снизилась до 4 градусов мороза.