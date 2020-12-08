На Донбассе враждебные беспилотники будут сбивать радиоэлектронными ружьями. Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

В ближайшее время украинские бойцы получат радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками.

"Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА", - рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству Министерства обороны "АрмияInform".

Однако сейчас речь не идет о массовом перевооружении войска или полном перевооружении бригад.

"Такое положение дел точно не соответствует запросу украинского общества", - считает начальник Генштаба.

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