Украинские археологи раскопали древнюю печь на краю мыса

Тысячелетнюю печь нашли археологи при раскопках в заповеднике на Херсонщине. Исследования на территории памятника национального значения Каменская Сечь провели в конце лета.

Как и в прошлые годы, экспедиция имела охранно-исследовательский характер, рассказали на официальной странице Национального заповедника "Хортица" в Facebook.

Фото: facebook.com/n.z.hortica

Памятник находится в аварийном состоянии, поэтому каждый год проводят мониторинг состояния разрушения, чтобы предотвращать уничтожение важных в культурном и историческом смысле объектов.

В этом году на эрозионном участке берега Каховского водохранилища, в южной части мыса Стрелка, обнаружили объект, который предварительно датируют временами Средневековья, началом существования Киевской Руси.

"Объект, частично утерянный из-за разрушительных процессов берегообразования, оказался хозяйственной печью. Около 1000 лет назад эта печь использовалась для приготовления пищи. Причем рацион древних рыбаков состоял преимущественно из мяса птицы и рыбы, о чем свидетельствует заполнения хозяйственным ям вокруг печи" , - рассказали в заповеднике.

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Основа печи была плотно выложена из местного известнякового камня и обмазанные глиной. Имела круглую форму с немного сплющенной верхушкой. Исследователи обнаружили, что под (нижняя плоскость, дно печи, где горят дрова. - Gazeta.ua) пытались ремонтировать. Отсюда сделали вывод, что печью пользовались длительное время.

Как отметили в заповеднике, в этом году исследования принесли много интересного материала, среди которого вещи казацкого быта: глиняные трубки, гончарная посуда, стекло, металлические предметы. Найденное расширяет представление о казачестве и его быте в конце XVIII в.

В Житомире на площади Соборной во время благоустройства сквера археологи обнаружили артефакты XIV-XX вв. Нашли фрагменты венчиков, стенок, донышка глиняной кружальной посуды и фрагмент печного кафеля.