Украинская школа перекладывает ответственность на родителей - Вера Валле

Автор: предоставила Вера Валле Ребенок - это личность с собственным миром. Нельзя вмешиваться в него. Можно и нужно просто любить - уверена Вера Валле

Писательница и правозащитница Вера Валле, которая воспитывает 2 сыновей-школьников, критикует украинскую общеобразовательную школу за несовременные подходы к воспитанию детей и за лишение школьников ответственности.

"Нынешняя школа лицемерная. Там почему-то не принято называть вещи своими именами. Старшему сыну 12 лет, и мы откровенно обсуждаем все взрослые темы. Между тем школа на уроке музыки ставит им песню про Чебурашку.

Когда мой сын в 6 лет пошел в первый класс, после ряда сложных вопросов на логику, его на собеседовании спросили: "Ты мальчик или девочка?" Смотрю, у него ступор. Когда мы вышли, спрашиваю: "Алик, а почему ты не мог ответить?" - "Да я думал, что надо мной издеваются".

Очень мучает школьный вайбер. Потому что он перекладывает ответственность за обучение с детей на родителей. Представьте себе, мамы 10-летних детей в вайбере друг другу сверяют домашние задания. Дети тогда расслабляются - мама знает, что там задавали. Я считаю, что вмешательство родителей в учебный процесс должно быть минимальным.

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Взрослые беспардонно лезут во все дела ребенка - и в домашние задания, и в личную жизнь. Ребенок - это личность с собственным миром. Нельзя вмешиваться в него. Можно и нужно просто любить. Тогда он сам к тебе обязательно придет и все расскажет: о своей любви, о радости и боли разочарования, о своем одиночестве и своих страхах, о своей мечте. Так, кстати, возникает институт заслуженного любовью авторитета. Ничего общего он не имеет с авторитетом старшего, который с детства нам навязывают надоедливые учителя", - сказала писательница.

Вера Валле - писательница, правозащитница. Автор проектов законов в сфере хозяйственной деятельности и противодействия коррупции, книг в области права, экономики, политологии, социологии и философии. Любит путешествовать по Украине. Держит трех кроликов и лабрадора Лаки. Коллекционирует вышиванки и украинские платки. Воспитывает сыновей 12-летнего Александра Бернара и Алана Анри, 10 лет.