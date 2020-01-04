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суббота, 04 января 2020 20:20

Украинская минимальная зарплата превысила российскую и белорусскую

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Украинская минимальная зарплата превысила российскую и белорусскую
В Украине минимальная зарплата теперь выше чем в России и Беларуси. Фото: Prm

Впервые за годы независимости Украины, минимальная зарплата в стране в долларовом эквиваленте превысила "минималку" в России и Беларуси.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в Facebook.

"Впервые за много лет минимальная заработная плата в Украине опередила аналогичные показатели в России и Беларуси. Так, с 1 января "минималка" в Украине выросла до 4 тыс. 723 грн, или $ 199 в эквиваленте по курсу на начало года", - написал Николайчук.

Таким образом, в Украине минимальная зарплата с 1 января 2020 составляет $ 199, а в РФ $ 195,9 (12130 руб).

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В Беларуси минимальная зарплата составляет $ 177,74 (375 руб), что на $ 22 чем в Украине.

В Украине планируют запустить программу "Вторая пенсия". Тогда люди смогут самостоятельно делать накопления к основной пенсии.

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