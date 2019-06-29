Украинская греко-католическая церковь будет просить собственный патриархат у Папы Римского

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав обсудит с Папой Римским получения собственного патриархата. Фото: Religions

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав поедет в Рим, чтобы обсудить с Папой Римским Франциском вопрос получения статуса патриархата.

Блаженнейший Святослав отметил, что греко-католики Украины давно имеют фактический патриархат. Об этом он заявил в интервью Религиозно-информационной службе.

Встреча с Папой Римским состоится в начале июля в Риме.

"Наш способ упорядочить пастырскую жизнь соответствует способу существования именно патриарших структур. И мы сами учимся так жить, - сказал Святослав добавив, что Папа Франциск в целом поддерживает это устройство.

"Мы не берем миро из Ватикана или где угодно. Глава Церкви освящает миро в Киеве, а затем оно расходится по миру. И всех детей, которых крестят в любой части мира, помазывают миром, которое было посвящено в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Так не было всегда, ибо разные обстоятельства, однако это часть нашего партикулярного права", - заявил глава УГКЦ.

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По его словам, на сегодня сделано уже много для признания за украинскими греко-католиками их собственного патриархата. Однако окончательное решение зависит от Ватикана.

"Поэтому мы говорим, что патриархат строится, он не дается, а его признают. С нашей стороны мы делаем все для того, чтобы функционировать как патриаршая Церковь. А вопрос признания (не создание или провозглашения) - это вопрос, который относится к решению Вселенского Архиерея ", - подчеркнул Святослав.

"Восстановленный" Филаретом Киевский патриархат создает собственный синод из 5-ти епископов. Всех их накануне отлучили от священнослужения.