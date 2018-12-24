"Украинская армия должна стать любимицей украинского народа" - Чорновил

Память лидера Народного руха Украины Вячеслава Чорновила отметили в Киеве. Сегодня ему мог бы исполниться 81 год. Около памятника диссиденту на Музейном переулке собралось несколько сотен человек, сообщает УНН.

"Украинскому государству удалось достичь много того, над чем работал Чорновил, - цитирует издание пресс-секретаря политика Дмитрия Понамарчука. - Первое - добыто независимость. Во-вторых - единственная православная церковь. Над этим много работал Чорновил. Он был православным. Он собственной рукой пишет: "Я верующий УАПЦ". На сегодня это уже единая Православная церковь Украины. По вопросу языка. Он четко считал, что только язык объединяет народ и делает из него нацию. Относительно войска. Вспоминаем его выступление на учредительном собрании Союза офицеров Украины. Кажется, на дворе стоял еще Советский Союз, а он говорил, что украинская армия должна стать любимицей украинского народа".

Также Понамарчук рассказал, что дело о гибели Чорновила открывали около десяти раз, но никаких сдвигов нет.

"Сердце мне подсказывает, они хотят снова сказать, что вот мы расследовали и ничего не можем расследовать".

Вячеслав Чорновил погиб в автомобильной катастрофе 25 марта 1999 года. Автомобиль, в котором лидер Руха возвращался из Кировограда, на большой скорости врезался в грузовик с прицепом, который разворачивался. Также погиб водитель Чорновила. Его пресс-секретарь Дмитрий Понамарчук был госпитализирован с тяжелыми травмами. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, серьезных травм не получил. Однако через некоторое время умер и он.