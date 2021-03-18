Украинка шокировала высокими ценами на жилье в Андорре

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Ольга, которая живет в Андорре, вместе с мужем занимаются легализацией иностранцев, рассказала о высоких ценах на жилье в стране и объяснила особенности рынка недвижимости.

"С рынком недвижимости мы очень тесно связаны, так как иммиграционная компания сотрудничает со многими агентствами и банками, поэтому мы в курсе цен и актуальных предложений. Самый распространенный вопрос от клиентов: "почему так дорого?" Земли в Княжестве мало, страна с высоким уровнем жизни, низкими налогами, высокой себестоимостью строительства. К тому же последние годы все больше и больше желающих инвестировать в Андорру из-за экономической стабильности. Например, когда в 2008 году был экономический кризис, то Андорру он практически не коснулся", - объясняет Ольга.

Княжество хоть и не больших размеров, но ценник может разбегаться от 100.000€ и до 7 млн €. В стране нет неблагополучных районов, но, есть элитные, где могут позволить себе жить только состоятельные люди: андоррцы, англичане, французы и русские.

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"Самая дешевая недвижимость расположена в городе Пас де ла Каса. Покупка стартует от 58.000€ за 35кв. м. Это город более туристический и не котируется для жизни - холодно и далеко.Например, квартира в столице, по таким же параметрам-от 126.000€ за 38кв. м", - говорит Ольга.

Купить квартиру может каждый желающий, даже нерезидент Андорры. Процесс оформления практически одинаков, только в случае с нерезидентом, нужно брать разрешение на иностранные инвестиции в Министерстве Андорры (разрешают всем несудимым - это чисто формальность).

"Налог при покупке оплачивается единовременно-5% (нотариус и государственные расходы уже включены). Для примера, в соседних странах налог на недвижимость оплачивается ежегодно, во Франции может и 12.000€ в год, за жилье на берегу моря. Большинство жилья берут в ипотеку под 2% годовых. Все зависит от конкретного случая, недвижимости и банка. В случае, если это банковская недвижимость, и там же оформляется ипотека, то можно и договориться на меньший процент. Торг здесь уместен", - добавляет Ольга.

Жилье в Канаде кажется пустым. Квартиры / дома / таунхаузы пустые. Диваны, кровати, подушки и другую мебель надо купить самому. Со всего рынка лишь 2% сдается уже с мебелью и это будет значительно дороже жилье. Об этом рассказывает львовянка Юлия Демчук, которая живет в Ванкувере в Канаде.