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суббота, 20 марта 2021 22:50

Украинка шокировала ценами на медицинские услуги в Швейцарии
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Украинка рассказала, что дороже всего лечить в Швейцарии зубы. Но большую часть стоимости покрывает страховка
Фото: dashevska_kateryna
Украинка рассказала, что дороже всего лечить в Швейцарии зубы. Но большую часть стоимости покрывает страховка
Украинка рассказала, что дороже всего лечить в Швейцарии зубы. Но большую часть стоимости покрывает страховка
Украинка рассказала, что дороже всего лечить в Швейцарии зубы. Но большую часть стоимости покрывает страховка
Украинка рассказала, что дороже всего лечить в Швейцарии зубы. Но большую часть стоимости покрывает страховка

Украинка Екатерина Дашевская с семьей переехала в Швейцарию. Говорит, что очень довольна системой медицины. Здесь страховая медицина, которая покрывает 90% стоимости лечения.

"Любой человек, проживающий в Швейцарии, может получить доступ к системе здравоохранения, если у него есть хотя бы базовое медицинское страхование. Это покрывает около 80-90% расходов на здравоохранение. В свою очередь, дополнительное медицинское страхование играет важную роль при получении дорогостоящих стоматологических услуг или стационарном лечении", - говорит Екатерина.

Например самая простая, зубная пломба стоит $215 и достигает до $550. А полное лечение со вставноленням коронки может обойтись в $5 тыс. за зуб.

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"Искать, где бы сэкономить в Швейцарии, не стоит. Здесь действуют единые стоматологические тарифы для членов Швейцарского общества стоматологов. Они не устанавливают цены произвольно, а на основе каталога услуг с допустимым отклонением в определенных рамках, что позволяет учитывать степень сложности, свойственный каждом случае. Поэтому в Швейцарии кто-то тратится на приобретение дополнительного медицинского страхования, а кто - то ездит лечить зубы в соседние страны ЕС или, в случае украинцев, в Украину", - добавляет украинка.

Семья Екатерины все медицинские услуги мы получает в Швейцарии (семейного врача, педиатра, стоматолога и других специалистов узкого профиля) и может сказать о швейцарскую медицину только хорошее: начиная от технического оснащения, заканчивая уровнем профессионализма персонала.

"Профессию врача здесь получить нелегко-большой отсев еще во время учебы: каждый год проводится проверка на пригодность, чтобы отобрать студентов с самыми высокими баллами. В Швейцарии пациенты доверяют врачам и следуют их предписаниям. Кроме того, в аптеках доступен минимум лекарств без рецепта, а расходы на лекарства (вне общеустановленным списку), приобретенные для самолечения, не покрываются медицинским страхованием", - добавляет.

При благоприятных условиях присутствие врачей в жизни минимально. При ОРВИ приписывают минимум лекарств (обычно парацетамол, ибупрофен), а основное наставление сводится к трем словам: голод, холод и покой.

"Антибиотики здесь под серьезным контролем и предписанием. На клинические анализы направляют в исключительных ситуациях, и когда у больного есть много симптомов, по протоколу ставят диагноз без анализов. То есть это совсем противоположная история, чем в Украине, где без лишних проблем можно получить направление на анализы или по своему усмотрению обратиться в лабораторию", - добавляет Екатерина.

Говорит, что швейцарцы ведут активно занимающиеся спортом. Семьи проводят досуг, катаясь на велосипедах или плавая на каяках, SUP-бордах. На улицах в любое время дня и погоду можно встретить много людей на пробежке.

Украинка Юлия, которая живет в городе Амстелвейн в Нидерландах рассказала о своем опыте покупки дома. Недвижимость они с мужем искали почти год. Сначала склонялись к дому за городом, потом рассматривали вариант смены района, но в конце вызгначились и заключили соглашение с банком.

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