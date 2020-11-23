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суббота, 28 ноября 2020 20:45

Украинка рассказала о перспективных работах в Дании
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Киевлянка Майя Заховайко шесть лет назад переехала в Копенгаген. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об особенностях жизни в стране, работе и интересных нюансах.

"В Дании нет работ для мигрантов. Разве что "sort arbejde" - черные работы без договора, на которые иностранцы идут от безисходности или те, кто хочет обойти налоговую. Но это мизерный процент и риск для всех сторон", - говорит Майя.

Чтобы получить любую работу, нужно иметь CPR-номер. Это идентификационный номер, без которого с вами никто даже не начнет разговора. А чтобы его иметь - нужен контракт, воссоединение семьи или учеба. Замкнутый круг. То есть, просто приехать в Данию и на месте искать работу не удастся.

Иностранцы чаще всего работают уборщиками и официантами. На этой работе не нужен диплом.

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Фермы

В Дании 25 000 000 свиней и всю эту поросячью армию надо обслуживать. Знаю, что многие украинские студенты приезжают по контракту и работают на свинофермах или на сезонных работах - типа сбора клубники.

Няни

Чтобы приехать работать няней, можно попробовать отдельную программу для молодежи. Сюда берут тех, кому не исполнилось 29 лет. Няни живут в семьях и воспитывают детей. У меня есть аж 5 знакомых, которые так попали в Данию и теперь остались здесь.

Раньше они даже могли получать бесплатное образование и учить датский, но сейчас эти плюшки уже прикрыли и единственный выход остались - найти другую работу по контракту или выйти замуж/жениться.

Иностранцы в Дании чаще всего могут претендовать на неквалифицированную работу, на которой не нужен диплом
Фото: may_in_denmark
Иностранцы в Дании чаще всего могут претендовать на неквалифицированную работу, на которой не нужен диплом
Иностранцы в Дании чаще всего могут претендовать на неквалифицированную работу, на которой не нужен диплом
Иностранцы в Дании чаще всего могут претендовать на неквалифицированную работу, на которой не нужен диплом
Иностранцы в Дании чаще всего могут претендовать на неквалифицированную работу, на которой не нужен диплом

Курьеры

Видите на велосипедах или мопедах людей с огромными квадратными рюкзаками - это вестники пиццы или суши. Как правило, студенты-иностранцы. Работа тяжелая и низкооплачиваемая.

Строители

В Дании на стройке работает много поляков, а на их места в Польше, очевидно, приезжают украинцы.

Программисты

Программистов катастрофически не хватает, их выписывают с семьями даже из Аргентины, Индии. Зарплаты-одни из самых высоких.

Инженеры.

Та же история с инженерами узких технических специальностей. Местных кадров не хватает, поэтому хедхантеры их вербуют за границей на хорошие условия.

Татьяна Зелинская рассказала, какую работу может получить иностранец в Норвегии. И каких работ не существует, а их часто предлагают украинцам.

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